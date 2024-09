Dirigente do Corinthians critica falta de critério do árbitro após derrota

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, criticou a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein na derrota para o São Paulo por 3 a 1, neste domingo (29), no Mané Garrincha, em Brasília. O dirigente reclamou falta de critério do juiz, que expulsou dois atletas do alvinegro.

“O Corinthians teve uma situação importante que tem na Copa do Brasil, estamos muito insatisfeitos, e estamos muito incomodados com o que está acontecendo. Futebol brasileiro, CBF, o que está acontecendo, estamos de olho e não vamos admitir. Simplesmente estamos exigindo que os árbitros tenham os mesmos critérios”, declarou.

Alguns lances foram destacados pelo dirigente na reclamação após a partida. Fabinho Soldado citou o cartão amarelo recebido por Romero, que era o capitão corintiano e foi advertido por falar com o árbitro. Ele reclamou ainda da disputa entre André Ramalho e Calleri.

Dirigente do Corinthians reclama da arbitragem

“Sei que vão perguntar sobre arbitragem e alguns lances, por isso estou aqui. Não vou falar em relação ao que aconteceu, das expulsões, vou lamentar sobre isso. Simplesmente entender sobre os critérios. Tivemos na CBF uma reunião importante que o debate foi sobre o critério da arbitragem, somente isso”, pontuou Fabinho Soldado, antes de completar:

“O Ramalho tomou cotovelada do Calleri, e o lance não foi interpretado da mesma forma. Estou para falar sobre critério. Não é chorar, toda semana temos problemas seríssimos com a arbitragem. Romero, meu capitão, a nova determinação, somente o capitão pode falar, ele tentou falar diversas vezes e tomou o amarelo, ele é o atleta que faz essa relação. O Yuri tomou cotovelada do Alan Franco, e a nossa indignação é com a falta de critério”.

Por fim, o executivo do Corinthians ainda relatou um outro lance, dessa vez envolvendo o meia Igor Coronado. No entanto, comentou que a equipe tem crescido de rendimento nas últimas partidas.

“Foi falado aos lances de contato que a partir de agora seria analisado, aconteceu para a gente. Teve contra, ele marcou. A favor, não teve a mesma interpretação. Coronado, primeira falta, simples, cartão amarelo. O meu pronunciamento nesta noite em relação a isso. Corinthians não vai admitir isso, temos jogos importantes. Tecnicamente estamos evoluindo e não podemos ser prejudicados pelo critério não ser o mesmo”.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (2) para enfrentar o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Pelo Brasileirão, enfrenta na Neo Química Arena o Inter, no próximo sábado (5), com três desfalques confirmados: Fagner, André Ramalho e Romero, todos suspensos.

