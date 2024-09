Vegetti assina empate e elogia o Vasco: ‘Fizemos um grande jogo’

Protagonista, Vegetti não passou em branco. No Mineirão, ele cravou mais um gol. Desta vez, no empate do Vasco com o Cruzeiro por 1 a 1, neste domingo (29), pela rodada 18 desta edição do Campeonato Brasileiro. Indagado sobre a atuação do time carioca, o Pirata aprovou.

“Fizemos um bom primeiro tempo e um grande jogo. Levamos um gol de bola parada, o que não pode. E a expulsão (de Cocão) nos custou. É seguir trabalhando”, disse o centroavante.

Vegetti saiu satisfeito com o score.

“O empate foi bom e muito importante. Ganhamos um ponto”, completou.

O argentino soma nove gols no Brasileirão. Ele, assim, é o vice-artilheiro do campeonato, atrás somente de Pedro, do Flamengo, que tem 11. O jogador rubro-negro, porém, está lesionado e fora da temporada.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (2), também em Belo Horizonte, quando visita o Atlético, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Gigante da Colina busca o bicampeonato da competição (ganhou em 2011).

