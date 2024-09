Série C: Londrina bate a Ferroviária com gol nos acréscimos

Neste domingo (29), o Londrina bateu a Ferroviária por 3 a 2, no Estádio do Café, pela 5ª rodada da Segunda Fase da Série C. Os gols do Tubarão saíram com Rafael Longuine (2) e Thiago Ennes. A Locomotiva balançou a rede nos gols de Carlão e Rayan Ribeiro (contra). Com o placar, o LEC fica na vice-liderança da chave B, com sete pontos. O time paulista está com a mesma pontuação, porém na terceira posição.

Calendário

Na jornada decisiva da fase de grupos, o Londrina encara o Athletic, na Arena Sicredi. A Ferroviária mede forças com o Ypiranga-RS, na Arena Fonte Luminosa.

Primeiro tempo

Com a necessidade de buscar a vitória, o Londrina entrou com o pé no acelerador e pressionou. De tanto insistir, a bola entrou na casa dos 22 minutos. Rafael Longuine viu Saulo mal posicionado e arriscou. O goleiro até tentou salvar, mas viu a bola morrer na rede. A Locomotiva se lançou ao ataque e tentou o empate, porém o time estava sem inspiração.

Segundo Tempo e vitória épica do Londrina

Na etapa final o duelo pegou fogo. Aos 22 minutos, Carlão aproveitou o cruzamento e mandou de cabeça para a rede, 1 a 1. Porém, a reação do LEC veio na sequência com Longuine, que aproveitou mais um erro do goleiro Saulo.

Quando o jogo parecia definido, a Ferroviária empatou. Na cobrança de escanteio, Rayan Ribeiro marcou contra e frustrou o torcedor do Tubarão. Nos acréscimos, quando o Londrina pressionava, Saulo espalmou finalização de Ingro e Thiago Ennes completou para a rede, 3 a 2.

