Rafael Paiva valoriza ponto conquistado fora de casa do Vasco

O Vasco empatou fora de casa contra o Cruzeiro, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão. Afinal, mesmo com a expulsão do volante Mateus Carvalho, o Cruz-Maltino segurou o resultado e conquistou um ponto importante na competição.

O técnico Rafael Paiva valorizou a atuação do time e destacou que a equipe poderia ter buscado o segundo gol.

“Acho que o saldo que fica é que continuamos evoluindo, na nossa visão. Entramos bem no jogo, fomos extremamente competitivos no primeiro tempo, pressionamos o Cruzeiro o tempo todo e conseguimos jogar boa parte da primeira etapa. Fizemos um gol em algumas oportunidades, com transições rápidas. Poderíamos ter buscado o segundo gol. Esse é o saldo: estamos evoluindo, crescendo e sempre com a possibilidade de buscar a vitória”, disse Rafael Paiva.

Veja como foi o jogo: Vasco sai na frente. Cruzeiro busca empate. Tudo igual no Mineirão

Vasco agora terá a Copa do Brasil

Ele ainda acrescentou: “Depois do gol e da expulsão, o jogo mudou bastante. Sofremos mais, recuamos e enfrentamos muitos cruzamentos. Sabemos como é difícil jogar aqui. Viemos para ganhar, mas pontuar não deixa de ser um bom resultado para nós.”

Aliás, agora o Vasco muda o foco e enfrentará o Atlético-MG no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, marcado para quarta-feira (2).

