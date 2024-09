Flamengo vence o Athletico no fim em noite de vaias no Maracanã

O protesto da torcida do Flamengo antes do jogo demorou para dar resultado em campo. Isto porque o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Gerson, de cabeça, marcou o único gol da partida aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe carioca até ficou com a bola, mas muito previsível e sem variação das jogadas. Enquanto isso, o Furacão se fechou, mas falhou no fim. Além das cobranças do início, os torcedores se queixaram bastante ao longo do duelo.

Com o resultado, o Flamengo volta o G4, com 48 pontos, na quarta colocação. Do outro lado, o Athletico permanece na 15ª posição, com 31 pontos, e segue em alerta com a zona de rebaixamento. Agora, o Rubro-Negro carioca, em clima mais tranquilo, encara o Corinthians, às 21h45, nesta quarta-feira (3/10), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Fla muito previsível

Pressionado por vitórias, o Flamengo foi para cima do Athletico para deixar o ambiente mais leve no Maracanã. No entanto, sem sucesso. O time teve maior posse de bola e ficou mais perto de marcar, porém, faltou capricho e mais variação das jogadas para concluí-las com eficiência. A equipe de Tite também, aliás, errou muitos passes. Matheus Gonçalves e Gerson tiveram as chances mais claras no primeiro tempo. Do outro lado, o Furacão ficou postado com uma linha de cinco e se defendeu na maior parte do tempo. Zapelli em falta e jogada individual assustou os donos da casa. No fim, a torcida vaiou a equipe carioca na saída para o vestiário.

Faltou mais aceleração

A segunda etapa voltou no mesmo estilo. O Flamengo ficou com a bola, tentou rodar e buscar a melhor jogada, mas o Athletico se fechou e anulou as tentativas do time de Tite. Diante disso, o treinador procurou acionar jogadores mais descansados e titulares, como Arrascaeta, Bruno Henrique e De La Cruz. No entanto, o time seguiu com o mesmo modelo de jogo e, em certo momento, cansou e deu espaços para o Athletico.

Salvou e alivia pressão

O Flamengo teve paciência e encontrou um gol em um deserto de ideias. Após troca passes de um lado para o outro, a bola chegou em Arrascaeta, Gerson passou a De La Cruz, que tocou para Wesley. O lateral abriu para a esquerda, cruzou e Gerson colocou no cantinho, de cabeça. Antes disso, os torcedores presentes no estádio vaiaram e pediram mais entrega do time em campo. Além disso, gritos de “time sem vergonha” foram entoados no estádio.

FLAMENGO 1×0 ATHLETICO

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e renda: 28.708 presentes

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Leo Ortiz, David Luiz (Léo Pereira, 29’/2°T), Ayrton Lucas (Alex Sandro, 15’/2°T); Erick Pulgar, Alcaraz (Bruno Henrique, 15’/2°T), Gerson, Matheus Gonçalves (De La Cruz, 29’/2°T); Gonzalo Plata (Arrascaeta, 15’/2°T) e Gabriel Barbosa. Técnico: Tite.

ATHLETICO: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Mateo Gamarra; Cuello, Christian, Erick, Cuello (Madson, 39’/2°T), Zapelli (Praxedes, 19’/2°T), Esquivel (Di Yorio, 30’/2°T); Canobbio (Julimar, 39’/2°T) e Pablo (Fernando, 30’/2°T). Técnico: Lucho González.

Gols: Gerson, 44’/2°T (1-0)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Alex Dos Santos (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: David Luiz, Gabriel Barbosa (FLA), Gamarra, Christian (ACP)

Cartões Vermelhos: –

