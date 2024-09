Palmeiras x Cruzeiro (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (30), Palmeiras e Cruzeiro decidem a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo é no Allianz Parque e a bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília). No primeiro encontro, empate por 2 a 2. Sendo assim, quem vencer no tempo normal fica com a taça. Novo empate culmina em disputa de pênaltis.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20 terá a transmissão do SporTV, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Palmeiras chega a final invicto no mata-mata e com a moral elevada. Apesar de mandar seus jogos no Bruno José Daniel, em Santo André, a diretoria do Verdão deu um voto de confiança ao elenco e vai realizar o jogo no Allianz Parque com a presença da torcida. Na escalação, o Alviverde terá a mesma formação que iniciou o primeiro duelo em Belo Horizonte.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro sabe que terá pela frente um desafio imenso. Porém, a equipe aposta na força do conjunto para sair do Allianz Parque vencedor. Na escalação, a Raposa não terá William e Gustavo Zago, ambos machucados. Ruan índio, Bruno Alves e Jonas podem ser as novidades.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Final (jogo da volta)

Data e horário: 30/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (RJ)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Benedetti, Robson e Gabriel Vareta (Arthur Gabriel); Riquelme Fillipi, Rafael Barbos, Patrick e Allan Andrade; Thalys e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

CRUZEIRO: Otávio; Dorival, Pedrão, José Janderson e Kauã Almeida; Ítalo, Jhosefer e Xavier; Tevis (Kenji), Gui Meira e Arthur Rodrigues (Ruan Índio). Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

