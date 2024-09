Flamengo demite Tite. Filipe Luís assume como interino

O Flamengo anunciou no inicio da manhã desta segunda-feira (30/9), que Tite não é mais o treinador da equipe. Na nota, informa que o ex-lateral-esquerdo e atual comandante do Sub-20, Filipe Luís, assume interinamente a vaga. Assim, comanda a equipe na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Maracanã, nesta quaarta-feira. O treinador, muito questionado pelo mau futebol do time e pela eliminação na Libertadores, não suportou a pressão e cai mesmo depois da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, neste domingo no Maracanã. quando recebeu muitas vaias durante e ao fim de uma partida em que a sua equipe mais uma vez deixou a desejar.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente “- diz o comunicado.

Aproveitamento de Tite

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023 e deixa o comando após 70 partidas. Foram 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas ( 65,7%) e apenas um título, o Carioca de 2024. O seu substituto interino, Filipe Luís, chega ao time principal menos de um ano após pendurar as chuteiras. Neste período, ganhou o Brasileiro sub-17 e assumiu o sub-20 em junho, conquistando o Mundial da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.