Flamengo não tem treinador por uma temporada inteira desde 2011

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão do técnico Tite. O treinador não suportou a pressão após a eliminação na Libertadores e foi desligado do cargo. Nem mesmo a vitória do Rubro-Negro em cima do Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), pelo Brasileirão, fez com que o treinador se mante-se empregado. Assim, o comandante entrou na estatística que agoniza o clube da Gávea há mais de uma década.

Afinal, a última vez que o Flamengo passou uma temporada inteira com o mesmo treinador foi em 2011. Na ocasião, Vanderlei Luxemburgo iniciou e finalizou o ano no comando do Rubro-Negro. Ele chegou no final de 2010 e saiu no começo de 2012. Desde então, o clube da Gávea sempre teve ao menos dois treinadores no mesmo ano.

Aliás, em 2015, o Flamengo teve quatro treinadores no mesmo ano: Luxa, Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira e Jayme de Almeida. Já o mais longevo foi Jorge Jesus. O técnico português ficou mais de 365 dias no comando do Rubro-Negro, mas nunca iniciou e terminou uma temporada completa no Rio de Janeiro.

Além disso, outros treinadores da ”Era Landim” também ficaram pouco tempo. Casos de Domènec Torrent (três meses), Rogério Ceni (oito meses), Renato Gaúcho (cinco meses), Paulo Sousa (cinco meses), Dorival Júnior (cinco meses), Vitor Pereira (três meses), Jorge Sampaoli (cinco meses) e Tite (onze meses).

Treinadores do Flamengo não chegam a 100 jogos

Outra estatística que assusta na Gávea é que nenhum treinador completou 100 jogos no comando do Flamengo, há 33 anos. A última vez que um técnico ficou tanto tempo no Rubro-Negro foi Carlinhos.

Ele esteve à frente do Flamengo em exatos 110 jogos. Neste meio tempo, o treinador conquistou o quinto título brasileiro do clube carioca. Desde então, só dois treinadores chegaram perto de alcançar os 100 jogos, mas caíram antes: Zé Ricardo e Vanderlei Luxemburgo. O primeiro ficou em 89 partidas, enquanto o segundo realizou 82 embates.

Há outros que completaram mais de 100 jogos, como Zagallo, Joel Santana e o próprio Vanderlei Luxemburgo. Contudo, eles ultrapassaram a marca somando todas as suas passagens pela Gávea e não de forma contínua.

Aproveitamento de Tite

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023 e deixa o comando após 70 partidas. Foram 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas ( 65,7%) e apenas um título, o Carioca de 2024. O seu substituto interino, Filipe Luís, chega ao time principal menos de um ano após pendurar as chuteiras. Neste período, ganhou o Brasileiro Sub-17 e assumiu o sub-20 em junho, conquistando o Mundial da categoria.

