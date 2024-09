Fluminense aumenta turbulência e perde novamente para o lanterna no Brasileirão

Após esboçar uma reação sob o comando do técnico Mano Menezes e sair da zona de rebaixamento, o Fluminense voltou a mais um momento de turbulência na temporada. Afinal, a equipe carioca deixou as Copas do Brasil e Libertadores, está no Z4 e perdeu as últimas três rodadas do Brasileirão.

Em campo, diante do Atlético-GO, o que se viu foi um time sem força para ficar com os três pontos, sobretudo no primeiro tempo. Como aconteceu diante do Atlético-MG, pelo torneio continental, o Tricolor foi apático em vários momentos, sucumbindo diante de um adversário, que é o lanterna da competição.

Dessa forma, a atuação trouxe à tona os desafios que Mano terá para salvar o ano e fazer com que o Fluminense permaneça na elite do futebol brasileiro. A diferença para Corinthians e Vitória, no momento, é de um ponto, com um jogo a menos. No entanto, o elenco voltou a perder a oportunidade de deixar o Z4.

Longo e incômodo jejum diante do Dragão

Com o revés, o Flu estacionou na 18ª colocação, com 27 pontos. O time terá pela frente o reencontro com o técnico Fernando Diniz, que agora comanda o Cruzeiro. O jogo acontece na quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Apesar das conquistas de 2023, o atual comandante da Raposa deixou a equipe com apenas 6 pontos e afundado na lanterna, na época.





Além disso, com a derrota, o Fluminense não só perdeu novamente para o lanterna (no Maracanã, sofreu um revés por 2 a 1), como aumentou o longo jejum sem vencer o Dragão. Agora, o Tricolor soma oito partidas sem vencer o adversário goiano, com sete derrotas e um empate. A última vitória aconteceu no dia 16 de setembro de 2020, por 1 a 0, pela Copa do Brasil.

