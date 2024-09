Baixa! David, do Vasco, rompe ligamento do joelho e só volta em 2025

O Vasco terá de lidar com uma grande baixa. Afinal, o atacante David rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o duelo contra o Cruzeiro, no último domingo (29), e não atua mais pelo time em 2024, como confirmado pelo próprio clube carioca (leia ao fim da matéria).

O período de recuperação para tal lesão costuma levar entre oito e dez meses. Dessa forma, o jogador deve voltar apenas na reta final do Campeonato Carioca 2025 ou no começo do Brasileirão.

A lesão é a mesma das sofridas pelos volantes Jair e Paulinho, ainda no começo da temporada. Ambos estão na reta final de recuperação, com Jair em fase mais adiantada. Por mais que ainda não possa atuar, ele foi relacionado contra o Cruzeiro pela primeira vez desde fevereiro, quando se lesionou.

Assim, David é mais uma baixa no ataque do Vasco, que já não pode contar com Adson, que sofreu uma fratura por estresse na canela esquerda. Ao contrário do camisa 7, o ponta canhoto deve retornar ainda em 2024.

Com sete gols e quatro assistências, David é o terceiro jogador com mais participação em gols na temporada Cruz-Maltina. À frente dele, apenas Lucas Piton (13) e Vegetti (21). Contratado por empréstimo junto ao Inter, o atacante tem 40 partidas pelo Vasco. Assim, o clube terá de pagar R$ 16,9 milhões por 70% de seus direitos graças à cláusula de compra obrigatória por participar de pelo menos 60% dos compromissos do time no ano.

Confira o pronunciamento do Vasco

“O atacante David sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Cruzeiro, no último domingo (29). Ele passou por exames de imagem nesta segunda-feira, onde foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 7!”

