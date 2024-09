Flamengo divulga informações sobre a apresentação do técnico Filipe Luís

O técnico Filipe Luís, que substituirá Tite no Flamengo, será apresentado oficialmente na tarde de terça-feira (1), no Ninho do Urubu, às 13h30 (de Brasília). Na véspera da partida contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o ídolo rubro-negro responderá as perguntas dos jornalistas.

Onde assistir

A FlaTV irá transmitir a coletiva de imprensa.

Filipe Luís dará o seu primeiro treinamento no time principal na tarde desta segunda, na reapresentação dos jogadores após a vitória contra o Athletico. Em resumo, ele terá dois dias de treinamentos antes do jogo contra o Corinthians, no Maracanã.

