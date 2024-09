Vasco tem problema para lidar em jogo pela Copa do Brasil

Com a notícia da lesão de David, que ficará fora do restante da temporada, o Vasco tem um grande problema para resolver para quarta-feira (3). Afinal, ao entrar em campo diante do Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Rafael Paiva terá desfalques nas duas pontas.

Além da contusão de David, o Vasco também não pode contar com Adson, também lesionado, e Rayan, suspenso para o jogo de ida. Dessa forma, sobram poucas opções para as posições, o que pode fazer com que Paiva tenha que botar a criatividade para trabalhar.

LEIA MAIS: Vasco deve ir ao STJD contra troca de datas da semi da Copa do Brasil

Com estas três ausências, sobram apenas Emerson Rodríguez, Jean David e Rossi para a função, citando apenas jogadores que atuam lá por origem. Maxime Dominguez, que é mais um meia direita, pode ser uma das opções para este lado, apesar de ter feito apenas uma partida desde que chegou, o que pode pesar num duelo de semifinal de Copa do Brasil fora de casa.

Outra possibilidade é a entrada de Coutinho ou Payet caindo mais pelo lado esquerdo. O problema desta solução é que os jogadores não têm o físico ideal para marcar os laterais adversários, o que pode alterar a forma do Vasco de jogar.

Dentre as opções de origem, Rossi é o que tem mais partidas na temporada, com 21. O jogador, porém, perdeu espaço e já não entra em campo há quase três meses por opção técnica. A última vez foi dia 7 de julho, em vitória por 2 a 1 sobre o Inter, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.