PSV x Sporting: onde assistir, escalações, arbitragem

Após vencer o Lille por 2 a 0, em casa, na estreia da fase de Liga das Champions, o Sporting Lisboa viaja até Eindhoven, na Holanda, para enfrentar o PSV, nesta terça-feira (1/10) pela segunda rodada da competição. O jogo será às 16h (de Brasília) no Philips Stadium. Para os donos da casa, será uma grande oportunidade de reação na competição. Afinal, os holandeses perderam na estreia para a Juventus, em Turim, por 3 a 1.

Onde assistir

O canal Max (pelo streaming) transmite a partida a partir das 16h (de Brasília).

Regulamento

A atual edição da Champions teve uma mudança no formato. Afinal, até a temporada passada se atuava uma fase de grupos com 32 times em oito grupos de quatro. Ao fim, os dois primeiros avançavam as oitavas. Mas, a partir de agora, são 36 times em fase de liga, com cada equipe jogando oito partidas (formato suíço, muito usado no Xadrez). Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas. Contudo, os times entre 9º e 24º lutam por oito vagas numa repescagem (oito mata-matas). Mas os que terminarem entre 25º ao 36º estarão eliminados. Ao fim da primeira rodada, o Sporting, com três pontos e saldo de dois gols, é o 10º colocado. Mas o PSV, com zero ponto e saldo -2, é o 27º colocado.

4º árbitro ameaça jogador de morte e é dispensado de PSV x Sporting

O italiano Fabio Maresca, que estabva escalado com quarto árbitro para este duelo entre PSV e Sporting foi afastado da partida. O motivo: ele foi parbitro de um jogo no Kuwait entre Kuwait SC e o Al Arabi, na sexta-feira. Após a partida, Al-Murshed, do Al Arabi, foi à polícia para um boletim de ocorrência, com vídeos que mostraram Maresca o ameaçando de morte. Ao tomar conhecimento do caso, a Uefa o dispensou da artida desta terça-feira.

Como está o PSV

O PSV lidera o holandês com sete vitórias em sete jogos. Na rodada do fim de semana, fez 2 a 0 fora de casa no Willem II. Luuk de Jong e Johan Bakayoko, que descansaram, estão confirmados no jogo desta terça-feira. Porém, Dest e Lozano seguem vetados pelo departamento médico. Na defesa, o lateral brasileiro Mauro Junior deve mais uma vez começar como titular. Mas o curinga estará na lateral-direita.

O treinador Peter Bosz disse que o Sporting é dificílimo. Além disso, tem um diferencial que pende a favor dos portugueses.

“A força do Sporting é, entre outros fatores, o seu treinador. Rúben Amorim está há quatro anos no cargo e vem montando um time cada vez mais forte a cada temporada”, disse, lembrando que apesar dos portugueses contarem com um artilheiro em grande fase, não vai mudar o esquema tático de sua equipe para tentar anulá-lo:

“O Sporting é muito intenso e tem um goleador letal, Gyokeres. Mas estamos acostumados a enfrentar grandes atacantes. Dessa forma, não faremos nada diferente do nosso normal”.

Como está o Sporting

Tudo indica que uruguaio Franco Israel ganhou de vez a posição de titular do gol. Afinal, aproveitou a lesão de Kovacevic, não foi vazado nos quatro jogos em que esteve em campo. Dessa forma mesmo com a volta do croata, é quase certo que Israel seguirá no 11. Entretanto, na zaga, uma mudança. Gonçalo Inácio está recuperado da lesão no tornozelo direito, reassume a posição que foi brasileiro Matheus Reis no duelo contra o Estoril, na rodada do Português (o Sporting venceu por 3 a 0 e, assim, lidera a competição, sete jogos, sete vitórias).

PSV X SPORTING

2ª rodada da fase de Liga da Champions

Data e horário: 1/10/2024, 16h (de Brasília)

Local: Philips Stadium, Eindhoven (HOL)

PSV: Benitez; Mauro Junior, Flamingo, Boscagli e Dams; Schouten, Til e Veerman; Bakayoko, De Jong e Tillman. Técnico: Peter Bosz.

SPORTING: FRanco Israell; Debast, Diomande, Gonlaço Inácio; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Nuno Santos. Tricão, Gyokeres e Harder. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone e Giorgio Peretti (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Jogos do Sporting na fase de liga da Champions

2×0 Lille (casa)

1/10 – PSV (fora)

22/10 – Sturm Graz (fora)

5/11 – Manchester City (casa)

26/11 – Arsenal (casa)

10/12 – Brugge (fora)

22/1/2015 – RB Leipzig (fora)

29/1/2025 – Bologna (casa)

Jogos do PSV na fase de liga da Champions

1×3 Juventus (fora)

1/10 – Sporting (casa)

22/10 – PSG (fora)

5/11 – Girona (casa)

27/11 – Shakhtar (casa)

10/12 – Brest (fora)

22/1/2015 – Estrela Vermelha (fora)

29/1/2025 – Liverpool (casa)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.