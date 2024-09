Grêmio intensifica processo de recuperação de jogadores lesionados

O Grêmio prioriza a recuperação de quatro jogadores antes do seu próximo compromisso. Tratam-se dos zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely, além dos atacantes Pavón e Soteldo. Tal cenário tornou-se uma urgência principalmente pelos desfalques do goleiro Marchesín, bem como dos meio-campistas Monsalve e Villasanti. Afinal, o trio vai cumprir suspensão no embate com o Fortaleza.

Marchesín e Villasanti receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto Monsalve foi punido com o cartão vermelho direto no empate com o Botafogo. Assim, a recuperação dos quatro atletas machucados transformou-se em uma necessidade maior com essas baixas. No caso dos defensores Jemerson e Rodrigo Ely, eles já estavam em transição física do departamento médico para o campo na última semana.

O primeiro já havia sofrido uma contusão muscular grau 1 anteriormente. Ele retornou no empate com o Bragantino, mas já na segunda etapa da partida volta a sentir dores na região. Posteriormente, pediu a substituição e já é desfalque há três partidas. No caso do segundo, também sofreu uma lesão muscular, mas na coxa direita. Ele também chegou a ser relacionado para o confronto com o Massa Bruta. Porém voltou a apresentar incômodo no mesmo local ainda no aquecimento e foi cortado.

Ataque do Grêmio desfalcado

Com relação a Pavón, o argentino está em fase de recuperação semelhante à dos zagueiros. Ele já foi flagrado dando corridas no CT Luiz Carvalho, em processo de aprimoramento físico. O atacante é uma baixa nas últimas seis partidas. A última vez que ele esteve em campo foi na eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Fluminense.

O caso de Soteldo dá a impressão de ser mais simples. Afinal, ele não atuou apenas no último compromisso da equipe. O venezuelano não esteve com a delegação em viagem para Brasília por desgaste físico. Com isso, o chileno Aravena ganhou uma oportunidade. A expectativa é a de que Soteldo retorne já contra o Fortaleza.

Dois atletas ainda seguem no departamento médico do Imortal. O lateral-esquerdo Fábio, que teve um problema muscular no início de setembro, e o atacante André Henrique, que não tem prazo de retorno aos gramados. Em contrapartida, o volante Du Queiroz, que era uma baixa, já retornou aos relacionados e esteve presente no banco no empate com o Botafogo.

Retorno de Diego Costa

Aliás, o centroavante Diego Costa volta a ficar disponível depois de cumprir toda a punição aplicada pelo STJD. Contudo, o técnico Renato Gaúcho ainda estará suspenso pelo mesmo motivo. O comandante retornará ao banco de reservas apenas no clássico Gre-Nal. Com isso, o auxiliar Marcelo Salles continuará à frente da equipe.

O embate entre Grêmio e Fortaleza ocorre na próxima sexta-feira (04/10), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela 29ª rodada da Série A. O elenco se reapresenta no CT Luiz Carvalho, nesta segunda (30), para iniciar a preparação para este compromisso.

