Flamengo tem pior público da temporada contra Athletico-PR

O Flamengo teve o pior público da temporada na vitória sobre o Athletico Paranaense por 1 a 0, no domingo (29), no Maracanã, pelo Brasileirão. A partida foi a primeira após a eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores na última semana.

Pouco mais de 28 mil torcedores compareceram ao estádio: foram 28.708, sendo 26.812 pagantes. Um número bem abaixo da equipe que conta com as maiores médias de público no ano, passando de 60 mil. O pior público do Flamengo até então tinha sido contra o Bragantino, em partida recente também pelo Brasileirão.

O número baixo de torcedores protestou principalmente contra o técnico Tite – que deixou o comando da equipe na manhã desta segunda-feira (30). Além disso, a eliminação nas quartas de final da Libertadores também pesou para a falta de público. Rodolfo Landim, presidente do clube, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, também não escaparam dos protestos.

Agora, sem Tite, o interino Filipe Luís, ex-jogador e que comandava a base do Rubro-Negro, fica à frente do Flamengo nos próximos compromissos. Na quarta-feira (2), a equipe entra em campo contra o Corinthians, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

