Gabriel Medina acompanha clássico e relata cantos racistas

O surfista Gabriel Medina esteve no Estádio Metropolitano para acompanhar o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, válido pela La Liga. Porém, a experiência aparentemente deixou um marca negativa para o tricampeão mundial. O brasileiro fez uma postagem em sua rede social onde expôs casos de racismo na arquibancada.

Em seu Instagram, Medina desabafou sobre a situação vivenciada no estádio colchonero.





“Nojento de quanto racista são esses caras da torcida! Nunca presenciei isso de perto. É assustador que existe gente assim”, escreveu o surfista, que também colocou um coração partido e um emoji de vômito no story.

A partida acabou paralisada por cerca de 20 minutos após parte da torcida jogar objetos no gramado. Uma pessoa foi identificada e expulsa pelo Atlético de Madrid.

Ataque contra Vini Jr antes de clássico de Atlético de Madrid e Real Madrid

Dias antes do clássico, torcedores do Atlético de Madrid usaram a hashtag #MetropolitanoConMascarilla (traduzida como #MetropolitanoComMáscaras) para incentivar o uso de máscaras no estádio para evitar a identificação de insultos direcionados a Vini Jr.

Posteriormente ao episódio, a LaLiga anunciou que tomará medidas legais contra os responsáveis por essa ação. A entidade, presidida por Javier Tebas, afirmou que incentivar o uso de máscaras com essa finalidade se torna crime previsto no código penal. Ou seja, todos que ajudarem a promover esse comportamento acabarão sendo denunciados e presos imediatamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.