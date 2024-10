Inter de Milão x Estrela Vermelha: onde assistir, escalçaões e arbitragem

A Inter de Milão recebe o Estrela Vermelha, nesta terça-feira, dia 1º de outubro, no Estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Será o primeiro jogo dos italianos como mandante nesta nova fase da competição, e o torcedor promete uma grande festa em Milão.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Max (streaming).

Como chega a Inter de Milão

Em sua primeira partida como mandante nesta edição da Champions, disputada em novo formato, a Inter de Milão quer a vitória após o empate fora de casa contra o Manchester City, que reeditou a final da temporada 2022/23.

No entanto, o técnico Simone Inzaghi teve um problema de última hora. Isto porque o meia Nicolò Barella sentiu desconforto muscular e foi ausência no último final de semana. Assim, ele aparece como dúvida para enfrentar o Estrela Vermelha. Além disso, Tajon Buchanan é o desfalque confirmado para o jogo desta terça-feira.

Como chega o Estrela Vermelha

Por outro lado, o Estrela Vermelha estreou com derrota para o Benfica na primeira rodada da Champions e vai tentar surpreender a Inter para buscar, quem sabe, os primeiros pontos na competição. No cenário nacional, o Estrela Vermelha aparece como líder do Campeonato Sérvio e vem de uma vitória sobre o Zeleznicar Pancevo.

Mas, o técnico Vladan Milojevic terá desfalques para enfrentar a Inter. Assim, Lucic e Mimovic, lesionados, estão fora da partida.

Inter de Milão x Estrela Vermelha

2ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 01/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Estrela Vermelha: Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Rodic; Krunic, Elsnik; Silas, Ivanic, Milson; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojevic.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

