Zagueiro fica perto de voltar ao time do Fluminense

Em meio à crise instaurada após a eliminação na Libertadores e três derrotas seguidas no Brasileirão, enfim uma boa notícia no Fluminense. O zagueiro Ignácio, recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, está perto de voltar ao Tricolor.

Fora desde 18 de agosto por conta da lesão, o defensor treinou com o restante do elenco nesta segunda-feira (30) após período de transição e, em breve, poderá reforçar o técnico Mano Menezes. Sua última partida foi contra o Corinthians, pela 23ª rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Fluminense tem o pior ataque do Brasileirão

Apesar de estar recuperado, Ignácio não deve estar à disposição contra o Cruzeiro, no próximo compromisso do Flu, porém, segundo informações do portal “ge”. A partida é na quinta-feira (3), no Mineirão, e vale pela 29ª rodada do Brasileirão.

Contratado na janela de julho para reforçar a defesa do Flu, o zagueiro sofreu a lesão logo em sua terceira partida pelo novo clube. Proveniente do Sporting Cristal (PER), ele atuou 267 minutos pelo Tricolor.

Assim, o Tricolor carioca praticamente zera os problemas no departamento médico. Atualmente, apenas Lelê segue se recuperando de lesão. O atacante sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve voltar nesta temporada.

As lesões foram dos principais problemas do Fluminense na temporada. O zagueiro Thiago Silva chegou a desfalcar o time recentemente por problema no calcanhar esquerdo, por exemplo. Germán Cano, Marcelo, Diogo Barbosa, Samuel Xavier e Marquinhos foram alguns dos problemas mais graves ao longo de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.