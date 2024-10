Tozza: saída de Tite e o que esperar de Filipe Luís como interino do Flamengo

Colunista do Jogada10, Tozza analisa a saída de Tite do comando do Flamengo. A demissão foi anunciada pelo clube na manhã desta segunda-feira (30/9), dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Além da análise sobre a passagem de Tite pelo Rubro-Negro, o colunista opina sobre o que esperar de Filipe Luís como treinador interino. O ex-jogador é o atual técnico das categorias de base do clube. Para Tozza, “Filipinho” tem pouco a perder e pode ser uma “grata surpresa” à frente do time profissional. Veja abaixo a coluna do Tozza:

