Pela terceira vez em 2024, Vasco terá ausência de jogador por lesão em joelho

As lesões no ligamento cruzado anterior do joelho são a grande preocupação do Vasco na temporada. Com David, o Cruz-Maltino já viu três de seus jogadores se contundirem no mesmo local. Além disso, o tempo de recuperação é muito grande e perdem a maior parte da temporada.

Assim, costuma levar entre oito e dez meses. Dessa forma, o jogador deve voltar apenas na reta final do Campeonato Carioca 2025 ou no começo do Brasileirão.

Ainda no início do ano, Paulinho foi o primeiro jogador a sofrer com a lesão. Na partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, o volante se lesionou ao dividir jogada com o atacante Gabriel Canela, sendo mais tarde diagnosticada a ruptura do LCA do joelho direito. Uma semana depois, no empate sem gols com o Flamengo, pelo Estadual, foi a vez de Jair se machucar da mesma forma, mas no joelho esquerdo.

O camisa 8 é o mais perto da dupla de retornar aos gramados. Na última semana, ele voltou a fazer atividades com o elenco do Vasco. A expectativa é que tenha condições de jogo após a Data Fifa, que termina no dia 15 de outubro. Já Paulinho segue em fase final de fortalecimento.

Mais desfalques

Estrella, que vinha começando a ganhar chances no profissional, precisou passar por uma cirurgia para estabilização do menisco do joelho direito, enquanto Adson passou por um procedimento para corrigir fratura na tíbia da perna direita. Ambos devem voltar somente em 2025.

