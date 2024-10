Novorizontino bate a Ponte, passa o Santos e reassume a liderança da Série B

No duelo entre filho e pai na Série B, o Novorizontino, sob o comando do técnico Eduardo Baptista, venceu a Ponte Preta, treinada por Nelsinho Baptista, por 2 a 1 e retornou à liderança da Série B, deixando o Santos em segundo lugar. A partida ocorreu nesta segunda-feira (30) no estádio Jorjão e valeu pela 29ª rodada.

Aliás, o atacante Neto Pessoa brilhou ao marcar os dois gols do agora novo líder do Brasileirão. Pelo lado da Ponte, Iago Dias descontou, e a Macaca ainda pressionou pelo empate, mas não conseguiu igualar o marcador.

Classificação e próximos jogos de Novorizontino e Ponte

Com este resultado, o Novorizontino chegou a 54 pontos e lidera a Série B, enquanto o Santos permanece em segundo lugar com 53 pontos. No entanto, considerando apenas a briga pelo acesso, a projeção para subir é de 62 pontos em 2024. Por outro lado, com apenas 32 pontos, a Ponte Preta luta contra o rebaixamento e ocupa atualmente a 15ª colocação.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrentará o Amazonas fora de casa, em jogo marcado para sexta-feira (4) em Manaus. Já a Ponte Preta receberá o Botafogo de Ribeirão Preto em seus domínios no sábado (5). Ambas as partidas são válidas pela 30ª rodada.

Jogos da 29ª rodada

quinta-feira (26)

Chapecoense 2 x 0 Amazonas FC

Sexta-feira (27)

Ceará 1 x 0 Brusque

Coritiba 0 x 0 Goiás

Paysandu 1 x 0 Ituano

Sábado (28)

Vila Nova 1 x 0 Botafogo-SP

Santos 1 x 0 Operário

Domingo (29)

CRB 2 x 1 América-MG

Mirassol 0 x 0 Sport

