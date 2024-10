Corinthians também vai ao STJD contra trocas de datas da Copa do Brasil

Ao lado do Vasco, o Corinthians também decidiu, na noite desta segunda-feira, que vai ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube é contra a mudança de data da segunda semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A CBF, afinal, alterou as datas das semifinais da Copa do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro.

O Corinthians se sentiu prejudicado pela decisão da CBF, que antecipou o jogo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, e adiou o duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Assim como o presidente do Vasco, o mandatário do Timão, Augusto Melo, disse que o clube foi desrespeitado.

O departamento jurídico alvinegro argumenta que a perda de jogadores na data Fifa não é motivo para alteração do calendário. Além disso, argumenta que as partes podem pedir mudança no dia de uma partida.

A primeira partida da semifinal entre Corinthians e Flamengo será nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O jogo de volta será – até o momento – no dia 20 de outubro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.