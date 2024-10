Corinthians tem duelos diretos e clássico na reta final do Brasileiro

O Corinthians tem apenas mais dez rodadas para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na 17° colocação, com 28 pontos somados, a equipe terá pela frente nessa reta final confrontos diretos contra times que lutam para não cair e ainda disputará o último clássico no ano, contra o Palmeiras.

Nestes dez jogos, o Corinthians enfrenta Vitória, Athletico-PR e Criciúma, equipes que estão logo a frente na tabela. Contudo, apenas o jogo contra o Furacão será em Itaquera.

Aliás, jogar na Neo Química Arena pode ser o grande fruto da equipe nesta reta final de competição. Afinal, seis jogos aconteceram em Itaquera, onde o Timão tem um aproveitamento de 56%. Em comparação, os outros quatro embates aconteceram fora de casa, onde o desempenho é de apenas 13%.

Entre duelos diretos e decisivos, o Corinthians ainda terá que lidar com o último clássico do ano. Justamente contra seu maior rival, Palmeiras, na Neo Química Arena. Vale lembrar que o Timão ainda não conseguiu vencer nenhum jogo contra os times da capital paulista neste ano.

Por fim, o Timão ainda precisa pensar em outras duas competições em 2024. Afinal, a equipe está na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Ramón Díaz já disse várias vezes que a prioridade é a luta contra o rebaixamento, mas não descarta brigar por um título na temporada.

Os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão

5/10 – Internacional – Neo Química Arena

17/10 – Athletico-PR – Neo Química Arena

26/10* – Cuiabá – Arena Pantanal

6/11* – Palmeiras – Neo Química Arena

13/11* – Vitória – Barradão

20/11* – Cruzeiro – Neo Química Arena

24/11* – Vasco – Neo Química Arena

1/12* – Criciúma – Heriberto Hülse

4/12* – Bahia – Neo Química Arena

8/12* – Grêmio – Arena do Grêmio

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.