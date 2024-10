Na base, amistoso entre Argentina e Equador termina em pancadaria

Imagens tão impactantes quanto tristes tiveram como protagonistas as seleções sub-15 de Argentina e Equador. Isso porque os jovens jogadores das duas equipes se envolveram em uma briga de grandes proproções após amistoso que aconteceu na cidade de Guayaquil.

Logo que a partida no Estádio George Capwell terminou, atletas de Argentina e Equador se envolveram em uma forte discussão onde integrantes da arbitragem, comissão técnica e força policial tentaram acalmar os ânimos com maior rapidez.

Porém, diferentes focos de confusão se desenvolveram até que a violência se tornou física, com golpes vindos dos dois lados. Ao ponto, aliás, de um jogador equatoriano pegar a bandeira de escanteio para tentar utilizar como arma.

Como a partida era realizada com a presença de torcedores, o ambiente, infelizmente, também serviu para inflamar os fãs locais. Nesse sentido, depois de findada a briga generalizada, foi possível ver torcedores xingando os atletas da Argentina que estavam à beira do gramado. A saber, enquanto a bola rolou, o Equador saiu vitorioso com o placar de 1 a 0.

A confusão entre argentinos e equatorianos torna-se ainda mais preocupante pelo fato de que, em três dias, começa a disputa do Sul-Americano Sub-15, na Bolívia. No torneio em questão, as duas seleções estão no mesmo grupo, tendo um inevitável confronto ainda na primeira fase. Além dos citados, integram o Grupo B do torneio Brasil, Venezuela e Uruguai. Na outra chave, estão Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru e Chile.

