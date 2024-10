Fluminense e Cruzeiro: noite de reencontros e vantagem de Fábio contra a Raposa

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O jogo será marcado por reencontros importantes.

Será a primeira vez que Fernando Diniz reencontrará o Fluminense, clube onde conquistou o maior título de sua carreira até agora: a Copa Libertadores da América.

A presença de Diniz no Cruzeiro pode gerar preocupação para Mano Menezes, afinal, o treinador conhece bem o elenco do Fluminense e sabe como explorar suas fraquezas para buscar uma vitória e melhorar a posição do Cruzeiro na tabela.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a oitava colocação, com 43 pontos. O Fluminense, por sua vez, vive uma situação difícil, deixada pelo próprio Diniz. O Tricolor está na 18ª posição, com 27 pontos.

Fábio x Cruzeiro

Outro destaque do duelo de quinta-feira será o reencontro entre o goleiro Fábio e o Cruzeiro. Ídolo celeste por muitos anos, Fábio trocou a camisa azul pela do Tricolor Carioca, em janeiro de 2022.

Desde sua saída, afinal, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias de Fábio e apenas uma derrota. Curiosamente, a única vitória do Cruzeiro sobre Fábio aconteceu na 10ª rodada do Brasileirão 2024, quando a Raposa venceu por 2 a 0, no Mineirão.

