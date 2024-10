Filho de Ibrahimovic é convocado para Suécia Sub-20

Um pouco mais de um ano após anunciar a aposentadoria do futebol, Zlatan Ibrahimovic teve uma ótima notícia nesta terça-feira (1). Afinal, seu filho, Maximilian, está na lista de convocados da seleção sub-20 da Suécia. No momento, o jovem, de apenas 18 anos, atua na base do Milan.

Ainda em 2024, no mês de junho, o jovem, que atua como centroavante, assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe italiana.

“Ele teve um excelente início no Primavera (Time sub-20 do Milan). É uma boa oportunidade para o vermos no nosso ambiente”, disse Andreas Pettersson, treinador da Suécia sub-20, ao diário Expressen.

A seleção sub-20 sueca jogará duas partidas: uma contra o Japão e uma contra os Estados Unidos na Espanha na próxima semana.

Por fim, um dos jogadores mais conhecidos dos anos 2000,Zlatan Ibrahimovic se tornou ídolo do futebol sueco e brilhou por vários clubes europeus. Entre eles, Juventus, Inter de Milão, PSG, Ajax, Barcelona, Manchester United e Milan.