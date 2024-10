Presidente confunde datas, e Corinthians terá que adiar compra de Hugo Souza

O Corinthians terá que adiar a compra do goleiro Hugo Souza. O Timão tinha a intenção de adquirir o arqueiro em definitivo nesta terça-feira (1) para não precisar pagar uma multa para ter o jogador contra o Flamengo, na quarta-feira (2), na Copa do Brasil. O presidente do clube, Augusto Melo, chegou a avisar que a aquisição seria feita no dia 1° de outubro. Mas houve um erro de data.

No acordo feito entre as duas partes, o Corinthians só pode fazer a compra em definitivo do goleiro no dia 10 de outubro. Assim, o Timão terá que arcar com mais R$ 500 mil para ter o arqueiro nesta quarta, contra o Flamengo. Este valor está estipulado no contrato de empréstimo do jogador pelo Rubro-Negro ao Timão.

“O Hugo (Souza) é nosso, já tem contrato. Os valores são esses (cerca de 800 mil euros) e a data (para a contratação definitiva) é a partir do dia primeiro (de outubro). Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euro”, disse Augusto Melo, à TV Bandeirantes.

O valor que será pago pelo Corinthians ao Flamengo para ter o jogador em definitivo é de 800 mil euros, cerca de R$ 4,85 milhões na cotação atual. Assim, com esse valor, o Timão garantirá 50% dos direitos econômicos do atleta.

Quanto o Corinthians já gastou com Hugo Souza

O Corinthians, aliás, já pagou a multa uma vez, na partida entre as equipes no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1, na Neo Química Arena. Além disso, o Alvinegro já pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro pelo empréstimo do atleta. Assim, ao todo, o Flamengo já recebeu quase R$ 2 milhões com o arqueiro e vai receber mais R$ 500 mil nesta quarta-feira.

