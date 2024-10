Filipe Luis afirma que vai ‘recuperar o melhor nível’ do Gabigol no Flamengo

Gabigol, um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, está com os dias contados no clube. O contrato entre as partes se encerra no fim desta temporada e até o momento, não há negociações para uma renovação. Apesar disso, o técnico Filipe Luis disse não estar preocupado com o período que o atacante vai atuar pelo clube. E afirmou que vai fazer Gabigol recuperar o seu melhor rendimento em campo.

O baixo rendimento do jogador nos últimos meses, além de lesões, pesou para que o Rubro-Negro não desse prioridade para um aumento de vínculo entre as partes.

“Eu sei da capacidade que tem o Gabriel e não importa o tempo de contrato, se são um, dois meses, dois, cinco anos. Eu vou dar a vida não só por ele, por todos os jogadores, para poder melhorá-los individualmente para que eles joguem de uma forma coletiva organizada. Que ele seja uma peça dessa engrenagem que faça a equipe funcionar. E eu vou fazer de tudo que tá no meu alcance pra recuperar o melhor nível dele, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem, que ele já teve e assim que ele começar a ser o Gabriel que eu conheci. Com certeza ele vai recuperar os minutos que ele precisa pra poder ter uma sequencia e desemprenhar o melhor futebol dele”, disse.

Além disso, o treinador afirmou que vai ajudar o atacante, mas está no comando para melhorar toda a equipe.

“Eu vou ajudar o Gabriel, mas não só o Gabriel. Não estou aqui só pra melhorar o Gabriel, estou aqui pra melhorar a equipe”, afirmou Filipe Luis.

