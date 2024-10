Ponte acredita em Botafogo na final da Libertadores e provoca: ‘Não somos Flamengo’

O lateral-direito do Botafogo, Mateo Ponte, vê o time chegando com força para final da Libertadores. O Alvinegro disputará a semifinal contra o Peñarol após passar pelo São Paulo nos pênaltis. Para o defensor, não há uma preferência de possível título para o clube e ainda provocou o rival Flamengo.

“Acho que parte dos torcedores vão para os dois lados porque o ano passado ficou engasgado. Foi quando eu cheguei, estávamos vários pontos de vantagem na frente (na liderança) e acabamos perdendo o campeonato. As pessoas estão engasgadas… Estamos com boa sensação de vencer e com esperança, assim como o Peñarol, de ir à final”, afirmou em entrevista à rádio “Sport 890”.

“O Peñarol é respeitado internacionalmente por quão grande é, mas nós estamos nos fazendo respeitar, porque o time que o Peñarol eliminou (Flamengo) está 9 pontos atrás de nós na tabela na principal da liga da América do Sul e aí dá para ter uma noção também. Não somos o Flamengo e estamos analisando e os respeitamos”, provocou no fim.

Ponte também foi perguntado se poderia dar dicas ao técnico Artur Jorge sobre como joga o Peñarol, clube que enfrentou diversas vezes quando atuava pelo Danubio.

“Não passo informações porque não sou o treinador, que vai indicar isso é o nosso treinador. Conheço o Peñarol e acompanho o futebol uruguaio, sei que grande parte do futebol deles acontece através do Leo Fernández, então não há tanto mistério. E Damián vai passar as informações sobre como trabalhamos aqui e quais são as características dos jogadores”, disse Mateo.

