Inter de Milão goleia Estrela Vermelha e vence a primeira na Champions

Consistente, a Internazionale venceu o Estrela Vermelha por 4 a 0 nesta terça-feira. O time italiano controlou o jogo no Guiseppe Meazza e marcou com Çalhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martínez e Taremi para faturar os três pontos na primeira vitória da equipe nesta edição da Liga dos Campeões.

Com a goleada desta terça-feira, o time comandado por Simone Inzaghi assume o quinto lugar da tabela, com quatro pontos. Já o Estrela Vermelha, sem nenhum ponto, é o 32º colocado.

O jogo

A Inter de Milão comandou as ações do primeiro tempo contra o Estrela Vermelha. Logo no começo, Çalhanoglu cruzou para gol de Arnautovic, mas o lance foi anulado por impedimento. Não demorou muito para o gol sair. Aos 11 minutos, o meia turco bateu direto em cobrança de falta e abriu o placar com um golaço. Depois, a Inter, afinal, apenas controlou a partida.

Na segunda etapa, o Estrela Vermelha, aliás, começou bem e apresentou lances de perigo, mas um erro de Krunic na zaga acabou com as chances do time sérvio. Taremi roubou a bola do volante e tocou para Arnautovic fazer o segundo aos 14 minutos. Os nerazzurri administraram o placar e controlaram o jogo até o terceiro gol, com Lautaro Martínez. Perto do fim, de pênalti, Taremi fechou a conta para a Inter aos 36′ da etapa final.

Próximos desafios

A Inter, aliás, volta aos gramados da Champions League no dia 23 de outubro, às 16h, em partida fora de casa contra o Young Boys, da Suíça. Antes, às 13h45 do dia 22 de outubro, o Estrela Vermelha vai até Monaco em busca dos primeiros pontos na Champions.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.