Santos encaminha acordo com WTorre para construção da nova Vila Belmiro

O Santos deu um passo importante para a nova Vila Belmiro. Nesta terça-feira, o clube encaminhou acerto com a WTorre para a construção de seu novo estádio. Em janeiro deste ano, o presidente Marcelo Teixeira tentava chegar a um denominador comum com a construtora para avançar à fase de demolição e obras, mas passou por negociações.

Diante disso, o mandatário convocou uma coletiva no estádio para a manhã desta quarta-feira, às 11h, para falar dos detalhes do acordo com a WTorre. A empreitera não terá representantes no evento.

Foram mais de nove meses de negociações envolvendo a gestão de Marcelo Teixeira e a WTorre, empreiteira que ficará encarregada pela construção da arena santista. As últimas trocas de minutas contratuais aconteceram na última segunda-feira (30), em reunião definitiva entre as partes.

A tendência é que a nova arena do Santos tenha capacidade para 30 mil torcedores, no mesmo terreno em que hoje está a Vila Belmiro – atualmente cunhada de Vila Viva Sorte.

Enquantro as obras estiverem em andamento, a tendência é que o Santos mande seus jogos na Arena Pacaembu, que deve ficar pronta a partir de 2025.

