Presidente do Fluminense confirma Arias ‘chateado’ e diz ter acordo com jogador

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, abriu o jogo sobre a situação de Jhon Arias na equipe tricolor após manutenção do jogador do elenco. O dirigente admitiu o jogador ficou chateado por recusa de proposta da Europa, mas ressaltou acordo com o colombiano para negociá-lo no fim da temporada.

“Todo mundo sabe que ele queria sair na janela e que eu impus uma condição. A (proposta) não chegou ao que o Fluminense desejava, e a gente se acertou que ele fica até o fim do ano. Na janela de dezembro, atendendo às condições que temos combinadas com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa”, disse Mário.

O colombiano se frustou pela direção tricolor recusar uma proposta de compra do Galatasaray, que investiria 12 milhões de euros. Em contrapartida, Arias não aceitou a renovação contratual. O jogador e seu estafe alegaram que o clube não cumpriu um acordo para vendê-lo em caso de ofertas a partir de 10 milhões de euros.

“As pessoas têm que compreender que ele é um profissional com esse desejo, assim como ele compreendeu que o clube precisava se proteger e tê-lo aqui para nos ajudar até a reta final. O que interessa para mim é o Fluminense, que está acima de qualquer coisa. Foi assim que conversamos, nos ajustamos, está tudo ótimo. Ele tem todo o direito de realizar o sonho dele, de ter ficado chateado. E eu tenho todo o direito de ter feito o que eu fiz. É uma conversa de adultos”, destacou.

O dirigente pediu ainda que os torcedores apoiem o jogador enquanto ele vestir a camisa do Fluminense e garantiu que não há possibilidade de Arias usar as cores de outra equipe brasileira na próxima janela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.