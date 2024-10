Atlético-MG x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG x Vasco começam a duelar nesta quarta-feira (2) por uma vaga na final da Copa do Brasil. A partir das 19h15 (de Brasília), uma Arena MRV lotada vai receber os rivais pelo jogo de ida da semifinal. Saiba, então, os detalhes que você precisa saber sobre este jogão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada, do Premiere no sistema Pay-Per-View e da Amazon Prime no streaming.

Como chega o Galo

Apesar da sonhada classificação às semifinais da Libertadores, o Atlético vem de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. Para o compromisso contra o Vasco, o técnico Gabriel Milito terá quatro retornos.

Afinal, após ficar sem Lyanco, Arana, Otávio e Paulinho contra o Palmeiras, o treinador poderá contar com o quarteto, que deve, inclusive, começar jogando. Bruno Fuchs, Rubens, Fausto Vera e Deyverson deixam a equipe, respectivamente.

Saravia, por outro lado, está suspenso. Já Fausto Vera e Deyverson são desfalques pois já atuaram por outra equipe na competição (Corinthians e Cuiabá, respectivamente). Zaracho, Bernard e Alisson seguem fora por lesão. Igor Gomes é o escolhido para começar na vaga de Bernard, que vinha sendo titular.

Como chega o Vasco

O Vasco vem em oscilação, já que não vence há quatro partidas. A primeira delas, porém, foi derrota por 2 a 1 para o Athletico, que valeu a vaga às semifinais da Copa do Brasil. Para este jogo contra o Atlético-MG, o técnico Rafael Paiva tem desfalques.

O ponta David, considerado titular ao longo da temporada, rompeu o ligamento do joelho esquerdo e ficará fora até o segundo semestre de 2025. Rayan, que poderia ser uma opção para seu lugar, está suspenso e, por isso, não pode ir a campo.

A tendência é que a vaga do lado esquerdo seja de Emerson Rodríguez, com Puma Rodríguez jogando improvisado na ponta direita. Ele atuou nesta faixa do campo na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (29), no Mineirão. Jean David e Maxime Dominguez correm por fora.

Assim como aconteceu contra a Raposa, a tendência é que Rafael Paiva opte pela manutenção de Coutinho como titular. Dessa forma, Dimitri Payet começará novamente no banco de reservas, sendo opção ao longo dos 90 minutos.

ATLÉTICO-MG x VASCO

Semifinal da Copa do Brasil – jogo de ida

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH)

Data e horário: 02/10/2024, às 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG: Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio, Igor Gomes e Guilherme Arana; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabi Milito.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo (Maicon) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez (Jean David) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

