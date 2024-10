São Paulo: Zubeldía busca definir substitutos para Alan Franco e Calleri

O São Paulo voltou a treinar nesta terça-feira (1), no CT da Barra Funda. Foi a primeira atividade do Tricolor após a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no domingo, em Brasília. Afinal, o elenco ganhou a segunda de folga.

Assim, o técnico Luis Zubeldía iniciou a preparação para o duelo contra o Cuiabá, às 19h (de Brasília) do próximo sábado (5). O comandante terá mais três dias de treinos na semana para definir os substitutos de Alan Franco e Calleri, que estão suspensos. Quem não joga pelo mesmo motivo é Erick. Contudo, o atacante é reserva.

Na defesa, Sabino e Ferraresi disputam a vaga, com o primeiro sendo apontado como favorito. No ataque, a tendência é que André Silva seja o substituto do argentino. Afinal, contra o Corinthians, ele entrou durante o jogo e fez o terceiro gol, que confirmou a vitória.

Na atividade desta terça-feira, Zubeldía dividiu o plantel em dois. Aqueles que atuaram por mais tempo contra o Corinthians fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante do elenco trabalhou com bola.

Dessa forma, o treinador comandou treino técnico em campo reduzido, com foco em posse de bola e confronto.

O São Paulo está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Uma vitória na 29ª rodada pode colocar o Tricolor no G4 da competição, uma vez que o Flamengo, com 48, enfrenta fora de casa o Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.