Leipzig x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (2/10), Leipzig e Juventus duelam na Red Bull Arena Leipzig pela segunda rodada da primeira fase da Champions League. A partida acontece, às 16h (horário de Brasília), e marca o encontro de duas equipes que estão invictas em seus torneios nacionais. Este, aliás, será o primeiro compromisso oficial entre as equipes, levando em conta todas as competições continentais.

Como chega o Leipzig

Os Touros somam bons números e seguem invictos na Bundesliga, mas foram superados na rodada 1 da UCL. Para o duelo, o Leipzig tem desfalque de Kevin Kampl (lesão no adutor), Assan Ouedraogo e Xaver Schlager seguem com problemas no joelho. Já o experiente Eljif Elmas, ex-Napoli, tem status de dúvida. Ele, afinal, sofreu uma pancada em compromisso recente e faz trabalhos de recuperação para estar apto ao menos como opção entre os reservas.

Como chega a Juventus

Sob comando de Thiago Motta, a Velha Senhora, aliás, faz um início competitivo de temporada 2024/25, ainda sem ter sido derrotada em jogos oficiais. Para o duelo, a Juventus pode estar novamente sem Timothy Weah por lesão no tornozelo. Arkadiusz Milik, que ainda não atuou nesta temporada depois de sofrer uma lesão no joelho pela Polônia, também é desfalque certo. A boa notícia, afinal, fica por conta do retorno de Francisco Conceição, recuperado de um problema na coxa.

Onde assistir: Max

LEIPZIG: Gulácsi; Geertruida, Orban, Lukeba e Raum; Baumgartner, Haidara, Vermeeren (Seiwald) e Xavi Simons; Benjamin Sesko e Lois Openda. Técnico: Marco Rose.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Nicolás González, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Árbitro: François Letexier (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

