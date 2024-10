Desempregado, Tite sofre tentativa de golpe bancário no Piauí

O técnico Tite recebeu a comunicação de sua demissão pelo Flamengo nesta segunda-feira (30) e, pouco depois, enfrentou uma tentativa de golpe bancário. Criminosos do Piauí falsificaram documentos do treinador para acessar o aplicativo do FGTS e se passaram por ele, tentando usar valores da conta como garantia para um empréstimo. A Polícia Federal investiga o caso.

Os bandidos, afinal, agiram da seguinte forma: com documentos falsos, acessaram o aplicativo do FGTS e aderiram ao “saque-aniversário”. Em seguida, solicitaram um empréstimo com o valor disponível como garantia. No entanto, diante do alto valor o saque teve liberação apenas presencialmente. O banco, assim identificou a fraude.

Em nota, a Caixa explicou que detectou a suspeita de fraude e encaminhou as informações para a Polícia Federal, que continuará as investigações.

Nota da Caixa Econômica Federal

“A CAIXA informa que a ação suspeita foi identificada pelo monitoramento do próprio banco, em atendimento na agência. Com a constatação do indício de fraude, a instituição adotou todas as providências internas para reparação e e encaminhou as informações à Polícia Federal para investigação.

O banco ressalta que dados sobre ocorrências de eventos criminosos em suas unidades são sigilosas e de repasse exclusivo às autoridades competentes.

A CAIXA destaca que melhora constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.

Em caso de movimentação e operações de FGTS não reconhecida pelo cliente, é possível realizar pedido de contestação em uma das agências do banco, portando CPF e documento de identificação. As contestações passam por análise, de forma individualizada e considerando os detalhes de cada caso e, para os casos considerados procedentes, ocorre o ressarcimento do valor ao cliente.

A CAIXA disponibiliza ainda orientações de segurança em seu portal da internet www.caixa.gov.br/seguranca.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.