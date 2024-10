Mário explica demora da CBF para definir data de Fluminense x Athletico

Na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um jogo a menos que seus principais adversários diretos: Corinthians e Vitória. Assim, o Tricolor tem um duelo com o Athletico-PR, válido pela 17ª rodada pendente, porém a CBF, até hoje, ainda não definiu a nova data do confronto. O clube carioca espera que a realização aconteça ainda no mês de outubro.

Vale lembrar que a entidade adiou o jogo em virtude da participação do Furacão nos play-offs da Sul-Americana. No entanto, o clube paranaense não resistiu às quartas de final e ficou pelo caminho, após a goleada para o Racing, da Argentina, na última semana.

Na ocasião, o Fluminense, inclusive, teve que disputar três partidas seguidas como visitante, diante de Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. O clube até tentou o adiamento, alegando a manutenção da isonomia, porém a entidade máxima do futebol brasileiro negou.

Falta de datas e indefinição atual

A expectativa inicial era de que o jogo acontecesse nesses primeiros quinze dias de outubro, algo que não deve acontecer. Assim, o imbróglio das datas das semifinais da Copa do Brasil entre Vasco x Atlético-MG e Corinthians x Flamengo também pode influenciar na definição da partida do Tricolor.

“O que nos foi informado lá atrás é que dependia da questão do Athletico estar na Sul-Americana. Estamos com uma dificuldade de datas muito grande no Brasileiro. Muito em função do calendário, mas também em função da paralisação devido ao grave problema (das enchentes) no Rio Grande do Sul. O que havia sido dito é que eles tentariam encaixar esse jogo numa possível data da Conmebol, fora de Data Fifa, para que Fluminense e Athletico não percam seus jogadores”, disse Mário, em entrevista coletiva, antes de acrescentar:

” Seria previamente marcado para esses primeiros 15 dias de outubro, mas a informação de momento é que talvez vá mais para o fim de outubro. Justamente por esse problema (de datas) da Copa do Brasil, a CBF antecipou o Fla-Flu do dia 20 para o dia 17, não sei se vai voltar, depende de ações no STJD. Realmente é por falta de calendário. Temos que aguardar e ser compreensivos. Acreditamos que esse jogo certamente vá acontecer dentro do mês de outubro”, completou.