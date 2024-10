Comentarista do SporTV, Grafite sofre pedido de bloqueio dos bens

Comentarista do SporTV, Grafite sofre na Justiça uma cobrança relacionada a uma dívida com o Banco Safra. O ex-jogador tem pendência com a instituição financeira no valor de mais de meio milhão de reais. A informação é de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, o banco realizou um bloqueio monetário na conta de Grafite. Porém, encontrou apenas R$ 23,25 e tem sofrido para localizar os bens do ex-jogador. O fato surpreendeu a instituição financeira, que chamou atenção para os contratos em vigor do comentarista e os indícios de que ele estaria tentando esconder o seu real patrimônio para não pagar a dívida.