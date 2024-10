Nora de Tite, Fernanda Bachi, se despede do Flamengo nas redes sociais: ‘Inesquecível’

A passagem de Tite pelo Flamengo criou laços para além das quatro linhas e vai deixar saudades principalmente nos corações dos seguidores de Fernanda Bachi, nora de Adenor. A influencer manteve uma relação muito próxima com rubro-negros nas redes sociais desde a chegada ao clube, há um ano, com trocas de ideias sobre uma vida mais saudável. Com a saída do treinador concretizada, a esposa de Matheus Bachi também ‘se despediu’ do clube e agradeceu por todo carinho recebido durante o período.

Depois de quase 24 horas de ausência após a oficialização da saída de Tite, Fernanda Bachi reapareceu com uma mensagem sobre mudanças de planos inesperadas. Na sequência, publicou um vídeo com compilados de momentos especiais vividos no Flamengo – inclusive com a conquista do Carioca 2024, único título do técnico à frente do Rubro-Negro.

“Inesquecível! Preservo a gratidão no meu coração. Obrigada, Flamengo”, escreveu Fernanda na legenda. Tite, Matheus Bachi, a sogra e seus filhos também aparecem na publicação.

No Instagram

Fernanda Bachi conquistou o coração de inúmeros rubro-negros com sua rotina fitness. Ela montava looks do Flamengo para ir à academia e ao Maracanã, além de incentivar a vida saudável com receitas em seu perfil.

A influencer acumula quase 100 mil seguidores justamente pelos hábitos. Ela, inclusive, participou de uma ação recentemente e disse que estava ”realizando um grande sonho”. Ela também participa de beach tênis e, inclusive, formava dupla com Matheus Bachi em alguns momentos de folga.

Saída de Tite do Flamengo

Adenor Bachi assumiu o Flamengo em outubro de 2023 com a missão de levar o clube à Libertadores, após série de frustrações na temporada. Um ano e 68 jogos depois, o técnico deixou o clube com um aproveitamento de 65,6% e classificado à semifinal da Copa do Brasil, além do G4 no Brasileirão.

Tite comandou o Flamengo em 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. O técnico não resistiu à pressão após a eliminação do clube na Libertadores, nas quartas de final do torneio, e só liderou o Rubro-Negro em mais um compromisso: na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, no Brasileirão.

A diretoria rubro-negra optou por demitir o Tite antes da decisão contra o Corinthians na Copa do Brasil e escolheu Filipe Luís para assumir a missão. O ídolo e ex-jogador do Flamengo estreia sob o comando da equipe principal na noite desta quarta-feira (2), no Maracanã, às 21h45.

