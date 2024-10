Presidente sai em defesa de Carille mas vê atuações como ‘questionáveis’

Em coletiva nesta quarta-feira (2/10), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou um acordo para a reforma da Vila Viva Sorte. Contudo, o mandatário aproveitou o tempo para também falar do desempenho da equipe e a situação do técnico Fábio Carille.

No cargo desde janeiro, Fábio Carille não concedeu entrevista coletiva após a vitória do último sábado, sobre o Operário-PR. O motivo foi as críticas e xingamentos que vem recebendo nas últimas partidas. Marcelo Teixeira, por sua vez, deu seu respaldo ao treinador e falou que o momento é de ”união”.

“Estamos entrando na 30ª rodada. Somente entre três ou quatro nós não estivemos entre os quatro melhores. Tivemos jogos de invencibilidade, com marcas importantes. Terminamos o primeiro turno em primeiro lugar. Estamos disputando as quatro primeiras vagas. Como torcedor vou dizer que o sistema de jogo, esquema tático, apresentação do time é questionável. Podemos achar que pode jogar mais, atuar de forma diferente. Precisamos agora de apoio, união dos torcedores, faltam nove jogos decisivos para que o Santos esteja novamente recolocado no lugar de onde não deveria ter saído”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu.

“Mas o objetivo é claro. Afinal, estar na final do Paulista, alcançamos, a vaga na Copa do Brasil, alcançamos. Estar entre os melhores do Brasileiro, estamos. Além disso, os resultados estão acontecendo. Tenho o aproveitamento das comissões técnicas dos últimos 10 anos. A comissão técnica atual tem um percentual alto comparado aos 10 últimos anos. Devemos prestigiar a comissão técnica, estar ao lado deles e dos jogadores”, completou,

