Grêmio deve enfrentar Atlético em jogo atrasado antes de clássico com o Inter

O Grêmio está próximo de cumprir os jogos restantes atrasados no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor Gaúcho vive a expectativa de que a CBF confirme o jogo adiado com o Atlético, pela sexta rodada da Série A, para a próxima quarta-feira (09/10), em Belo Horizonte. Ou seja, o compromisso deve ocorrer um dia antes do início da data Fifa de outubro.

A informação do portal “Gaúcha ZH” é que o Imortal recebeu nos bastidores a notificação de que o embate vai ocorrer antes do GreNal, marcado para 19 de outubro. Assim, a entidade deve confirmar a data nos próximos dias. Com a proximidade da data Fifa, a tendência é a de que o Grêmio não possa utilizar dois de seus titulares. Tratam-se do volante Villasanti e o atacante Soteldo, já que os dois foram convocados para as seleções paraguaia e venezuelana, respectivamente.

Pelo lado do Galo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana deve ser desfalque por estar na lista de convocados da Seleção Brasileira para os confrontos nas Eliminatórias com Chile e Peru. Neste cenário, vale relembrar que os laterais João Pedro e Reinaldo vão pendurados para o confronto com o Fortaleza, na próxima sexta-feira (04/10). Caso eles recebam o cartão amarelo neste embate, vão cumprir a suspensão automática exatamente no confronto com o Atlético e retornam para o clássico com o Internacional.

Grêmio ainda briga para se afastar do Z4

Caso isso não ocorra, a dupla vai enfrentar o Galo com o risco de ser ausência no GreNal. Depois do compromisso com o adversário mineiro, o Tricolor Gaúcho terá cumprido todos as suas partidas atrasadas. No único embate entre as equipes até aqui na temporada, o Grêmio sofreu derrota de virada por 3 a 2, na Arena. Atualmente, o Imortal é o 13º colocado, com 32 pontos e apenas quatro de distância para o Z4. Ou seja, um resultado positivo diante do Atlético é essencial para a equipe ter um respiro na luta contra o rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook