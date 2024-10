Nos pênaltis, Vasco perde para o Goiás e dá adeus à Copa do Brasil Sub-20

O Vasco deu adeus à Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira (2), na abertura da competição, o Cruz-Maltino até buscou um empate nos acréscimos por 2 a 2 contra o Goiás, no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia (GO). Mas, nos pênaltis, o Verdão levou a melhor por 3 a 2, com o Cruz-Maltino caindo logo na primeira fase.

Agora, o Esmeraldino enfrentará o Flamengo nas oitavas de final – a partir desta fase, os jogos são de ida e volta, ao contrário da fase inicial, disputada em partida única.

Danilo foi quem abriu o marcador pelo Goiás, aos 32′ do primeiro tempo. Logo no começo da segunda etapa, o Vasco chegou ao empate, com Bruno Lopes. Ele disparou pela direita e chutou cruzado para deixar tudo igual em Goiânia.

Juan Lopes, pouco depois, aos 7′, fez o segundo do Goiás. Após cobrança de escanteio, ele aproveitou bate-rebate na pequena área e só empurrou para o gol vazio. Ao Vasco, restou se lançar ao ataque. E, nos acréscimos, a pressão deu certo. Léo Jacó ficou com a sobra e chutou de canhota, no cantinho, para deixar tudo igual.

Nos pênaltis, João Victor e Bruno Lopes perderam para o Vasco – ambos cobraram para fora. Moroni, por sua vez, perdeu para o Goiás, também mandando longe do gol. Avelar, da equipe carioca, acertou o travessão no pênalti que garantiu o Esmeraldino nas oitavas de final.

O Cruz-Maltino, campeão em 2020, dá adeus à competição. Agora, se vira para a final do Campeonato Carioca, onde enfrenta o Flamengo pelo título. No sábado (5), os rivais históricos duelam na Gávea pelo jogo de ida.

