Com falha de Manuel Neuer, Bayern perde para o Aston Villa na Champions

O Bayern de Munique perdeu para o Aston Villa por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), pela segunda rodada da fase de liga da Champions-2024/25. No Villa Park, em Birmingham, o gol da vitória do time inglês, que venceu as suas duas partidas na competição, foi de Jhon Duran. Ao perceber Manuel Neuer fora do gol, ele chutou de cobertura, em uma grande finalização. Essa, aliás, foi a primeira derrota da equipe alemã na temporada.

Como foi o jogo

Mesmo jogando fora de seu domínio, o Bayern de Munique buscou controlar a posse de bola. Assim, fez o time visitante jogar no contra-ataque durante quase todo o primeiro tempo. Aliás, o Aston Villa deu trabalho nas jogadas em velocidade para a defesa alemã, que em algumas ocasiões precisou fazer faltas para afastar o perigo do gol de Manuel Neuer. A equipe inglesa chegou a balançar a rede aos 21 minutos, com Pau Torres. O VAR, entretanto, informou ao árbitro que houve impedimento na jogada. Em resumo, a grande chance do Bayern na etapa inicial foi aos 38′ com Olise, que arriscou um bonito chute de fora da área, obrigando Dibu Martínez a fazer uma grande defesa.

O jogo contou com o mesmo cenário do tempo anterior. Aos sete minutos os jogadores do Bayern reclamaram bastante de um possível pênalti Konsa, que encostou com o cotovelo na bola. O árbitro, no entanto, mandou o jogo seguir. O Aston Villa estreou o marcador aos 33′. Em rápida transição da defesa ao ataque, Duran percebeu que Neuer estava fora do gol e arriscou de longe, com rara perfeição. Com a vantagem, o time inglês buscou se proteger defensivamente, deixando o adversário ficar com a bola. Já nos acréscimos, Martínez fez duas grandes defesas, impedindo o empate alemão.

