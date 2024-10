Igor Jesus comemora convocação para Seleção e destaca: ‘Quero fazer história no Botafogo’

Igor Jesus é só alegria. Além de viver a boa fase do Botafogo, que disputa a semifinal da Libertadores e é líder do Brasileirão, o atacante entrou na lista de convocados da Seleção Brasileira para Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele comentou sobre a chance de vestir a camisa do Brasil pela primeira vez e ressaltou que deseja entrar para história do clube com títulos.

“Feliz de realizar o sonho de criança que é jogar pela Seleção. Tive a oportunidade de me naturalizar árabe e não era meu interesse, pois sabia que um dia podia defender a Seleção”, disse o jogador à TNT Sports.

Igor Jesus, aliás, também explicou a preferência em acertar com o Botafogo. O novo atacante da Seleção Brasileira, afinal, quer fazer história no clube e um dia jogar na Europa.

“Optei pelo Botafogo. Sabia que tinha jogadores de qualidade e brigava por título. Ao chegar na Seleção, mostrou que não fiz uma escolha errada. Quero conquistar títulos e gostaria de um dia jogar na Europa. É um sonho e espero fazer história pelo Botafogo e sair pela porta da frente”, destacou.

Outros trechos da entrevista de Igor Jesus

Disputa no ataque do Botafogo: “Temos um time competitivo com intensidade alta e nosso treinador vem nos passando confiança. O Botafogo é bem treinado e sempre procuramos nos preparar ao máximo possível para cada jogo. A intenside é alta e temos de estar preparados para qualquer desafio e ter atenção em todos os momentos Temos capacidade para atingir todos os nossos objetivos”

Impacto de Artur Jorge: “Temos uma equipe qualificada com jogadores que podem dar bons resultados seja tituares ou reserva. Time para brigar por algo grande e se continuarmos nessa pegada, alcançaremos nosso objetivo.”

“Artur desde quando cheguei me passou confiança. Hoje, meu estilo encaixou no estilo de jogo que o técnico quer. Quando vim para o Botafogo sabia que seria difícil, tinha Tiquinho, mas cheguei bem preparado e fiz um bom trabalho.”

Por que aceitou o Botafogo?: “O Botafogo tinha mais a minha característica. Um clube ofensivo, com Savarino, Luiz henrique e Almada, que criam muito e eu sempre me preocupo em atacar espaços.”

