Operário-PR x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Operário-PR recebe a Chapecoense nesta quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira mais informações sobre o duelo. O Trem Fantasma está ocupando a 10ª posição na tabela, com 39 pontos, enquanto a Chape está em uma situação mais delicada, na 13ª colocação, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Confira mais informações sobre o confronto.

Onde assistir

A partida será transmitida no canal aberto pela TV Brasil, e pelo Premiere, na TV fechada.

Como chega o Operário-PR

O Alvinegro chega com duas vitórias em casa e três derrotas fora nos últimos cinco jogos da competição, intercalando os resultados. No último confronto, perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro.

Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes terá desfalques, todos no departamento médico. São eles: o atacante Vinícius Mingotti, o zagueiro Alemão, o meia Neto Paraíba, o lateral Santiago Ocampos e o goleiro Talles. Porém, a equipe também conta com reforços. Daniel Lima, que estava suspenso na última rodada, e o goleiro Rafael Santos, que estava lesionado.

Como chega a Chapecoense

Apesar das duas vitórias importantes consecutivas, contra Avaí e Amazonas em casa, a Chape continua com o alerta ligado. Somando 34 pontos, está a quatro da zona de rebaixamento e precisa conquistar pontos.

Rafael Carvalheira e Thomás Bedinelli tomaram o terceiro cartão amarelo e não serão opções para o técnico Gilmar Dal Pozzo, que deve entrar com Auremir e Marlone. Lesionados, o atacante Marcinho e Giovanni Augusto também são desfalques.

OPERÁRIO-PR X CHAPECOENSE

Brasileirão Série B 2024 – 30ª rodada

Data e horário: 03/10/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger – Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Daniel Lima. Técnico: Rafael Guanaes

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha;

Foguinho, Tárik, Auremir e Marlone; Ítalo (Neílton) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

