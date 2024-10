Paiva promete ‘luta’ do Vasco em São Januário para buscar vaga na final da Copa do Brasil

O técnico Rafael Paiva lamentou a derrota do Vasco para o Atlético na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O treinador destacou que o time não foi para a Arena MRV se defender, porém saiu com revés. Além disso, saiu do jogo com sentimento vivo para buscar a classificação para decisão da competição nacional.

“Não era o resultado que a gente veio buscar, a gente não veio pra se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário somos muito fortes. Nessa competição, na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo pra passar – disse Paiva antes de complementar.

“(Torcida vai) nos ajudar como sempre ajudou, acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis e a gente vai buscar essa classificação. Vamos lutar muito lá. A gente tentou, tentou, a gente oscilou no jogo, mas a gente leva o jogo vivo pra lá”, destacou.

A partida de volta será em São Januário, até então no dia 19, às 18h30. Quem avançar pega o vencedor de Flamengo e Corinthians, que disputam a outra semifinal. O Galo vai com vantagem do empate para o Rio de Janeiro. Vtória vascaína por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Outros trechos da coletiva de Rafael Paiva:

Dupla de zaga: “A gente conseguiu resgatar nossas duplas de zaga. Acho que eles vinham de bons jogos, essa era uma dúvida que a gente tinha, cada um com a sua particularidade, o Léo vinha de bons jogos, é um zagueiro canhoto. Isso faz diferença, do que você jogar com dois destros, mas eu sempre falei: eu acho que a gente tem três zagueiros ali que estão numa disputa aberta”.

Criatividade: “Internamente a gente fala muito com os atletas. A gente sabe que o próximo passo que a gente tem que dar é ter mais o controle do jogo com a bola. Então acho que em alguns momentos a gente consegue, mas a gente oscila dentro do mesmo jogo”.

Coutinho: “É um jogador que a gente precisa ter ele em campo sempre. A gente tem o terceiro jogo agora, contra o Juventude, num período de menos de uma semana. Então a gente precisa ter muita cautela para o próximo jogo. Mas acredito que ali (na saída de campo com dores) foi mais uma cãibra mesmo, foi mais pelo esforço. Ele correu muito.”

