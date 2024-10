Filipe Luís vibra pela estreia como técnico do Flamengo: ‘Sou privilegiado’

Em sua estreia pelo Flamengo, Filipe Luís venceu o Corinthians pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Após o jogo, o treinador destacou a sensação de comandar o clube e também explicou sobre a titularidade de Gabigol

“Sensação maravilhosa. O que senti no banco de reservas, vi meus companheiros correndo por mim. Eu me senti muito orgulhoso. Sou um privilegiado. Não falo da boca para fora: quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. Fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais. E só conseguirá se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles”, disse Filipe Luís

“Eu me preparei por muitos anos, e estou aqui. Antes ou depois, ia acontecer. Uma hora, eu sabia que ia acontecer. Tentei me preparar o mais rapidamente possível para poder viver desse lado, do lado do treinador. Não é fácil, hoje estou falando com vocês depois de uma vitória, os quais são mais fáceis, mas vão existir dias em que estarei falando aqui após uma derrota, que doerá, mas é a profissão que escolhi, sou muito apaixonado pelo que faço”, destacou.

Filipe Luís, aliás, também falou sobre a escalação de Gabigol como titular. O atacante iniciou o jogo domingo ainda sob o comando de Tite, mas ganhou chance porque o treinador poupou alguns atletas.

“Gabriel é um jogador histórico, ídolo histórico. E eu mais do que ninguém sei o que ele pode dar para equipe, nos oferecer. Um jogador não melhora muito rapidamente. Ele precisa de minutos, de sequência, de um certo carinho, de um cuidado, mas não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros jogadores que com um treinador podem ter mais ou menos minutos e isso é natural no futebol. Gabriel foi uma escolha minha, técnica, sei o que pode me oferecer. Imaginei como o adversário viria jogar, como poderíamos atacá-los e o plano de jogo foi em cima dele como número 9 e o Bruno Henrique mais aberto. Acredito que tenha feito um bom jogo, com certeza, tem muito a evoluir, fisicamente, de confiança mesmo”, disse.

Falta de pontaria

“Dezenove finalizações são muitas finalizações. O que fazer para ajustar a mira? Tendo chances, a bola entrará. Meu dever é fazer com que, quando meus laterais chegarem no fundo, tenham três jogadores na área. Cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, tenham dois jogadores dando espaço. Vamos fazer gol sempre? Com certeza, não. Existem dias melhores, dias piores, dias em que se vai golear, dias em que a bola não entra, existia um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também”

E agora? Como fica Flamengo e Corinthians para a volta

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar na Neo Química Arena que avança à decisão da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol do Corinthians, a vaga para final será definida nos pênaltis. Em caso de triunfo do Timão por dois ou mais gols, o time paulista se garante na decisão diretamente.

O jogo da volta será no dia 20, um domingo, na Neo Química Arena. Os times, aliás, brigam na Justiça devido à data da partida. Inicialmente, o duelo seria no dia 16, quarta-feira anterior, mas foi para frente devido à Data Fifa.

