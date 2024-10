São Paulo adia futuro de veteranos para depois do Brasileirão

Com a queda na Libertadores e na Copa do Brasil, restou ao São Paulo apenas o Campeonato Brasileiro. Contudo, mesmo com uma competição para disputar, a diretoria já começou a pensar em 2025. A grande dúvida no elenco é saber se os veteranos vão permanecer para a próxima temporada.

Afinal, além de Welington, que tem pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, o São Paulo não sabe se contará com Rafinha e Luiz Gustavo em 2025. Ambos são titulares do time de Luis Zubeldía, mas também cogitam a aposentadoria ao fim da temporada.

Rafinha chegou a dizer no início da temporada que iria se aposentar ao final de 2024. Contudo, nos últimos meses, deu declarações abrindo a possibilidade de jogar por mais um tempo para compensar os cerca de três meses em que ficou afastado neste ano por lesão. O lateral não descarta jogar ao menos o Campeonato Paulista no ano que vem.

Já Luiz Gustavo não se manifestou publicamente, mas sabe que o São Paulo tem o interesse na permanência do atleta. O Tricolor já avisou o volante a intenção de renovar por mais um ano, mas o veterano ainda não sabe se continuará jogando em 2025.

Com o clube eliminado da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, a diretoria tricolor agora quer esperar o fim do Brasileiro para definir os rumos de 2025. Uma classificação direta para a fase de grupos da competição continental pode influenciar na decisão dos veteranos, que gostariam de disputar o torneio mais uma vez.

O São Paulo é o quinto colocado no Brasileiro, com 47 pontos, e hoje teria vaga nas fases eliminatórias da Libertadores. Assim, a decisão dos veteranos só deve sair após a competição de pontos corridos.

