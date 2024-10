Pequeno Gui faz pedido inusitado a Hulk. Saiba mais

O pequeno Gui, torcedor-símbolo do Vasco, surpreendeu o atacante Hulk com um pedido especial. Na noite de quarta-feira (2), ele esteve na Arena MRV e assistiu à derrota do seu time do coração, o Cruz-Maltino, por 2 a 1, contra o Atlético, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Após o jogo, Gui encontrou Hulk e o abraçou, aproveitando a oportunidade para fazer seu pedido.

“Vai com calma com o Vasco. Vocês estão na Libertadores. Podem ganhar a Libertadores, e a gente a Copa do Brasil”, disse o garoto ao atacante.

Mais pedidos

Gui também encontrou Paulinho, camisa 10 do Galo, e não perdeu a chance de fazer mais uma solicitação.

“Quando seu contrato com o Atlético acabar, você volta para o Vasco? Vai ser meu presente de Natal”, pediu o jovem torcedor.

Além disso, Gui se encontrou com outros jogadores do Atlético. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou os momentos e escreveu:

“Viagem perdida? Nunca! Obrigado a todos os jogadores que me receberam com tanto carinho! Ao Instituto Galo, por proporcionar esse encontro, minha gratidão. Valeu, BH, até breve.”

O jogo de volta entre Vasco e Atlético acontece no dia 19 de outubro, no Rio de Janeiro.

