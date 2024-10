Botafogo encaminha renovação com Eduardo

O Botafogo está de olho nos contratos dos jogadores que se encerram nesta temporada e, dessa forma, analisa quais vão ser renovados. Um deles é o do meia Eduardo. O vínculo entre as partes termina no dia 31 de dezembro deste ano.

No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola, as partes estão conversando para uma renovação que deve ser de pelo menos mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2025. Ainda de acordo com Nicola, Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Botafogo, se reuniu na última semana com um representante do jogador.

Eduardo sofreu uma lesão no dia 11 de julho, em uma partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, era um dos principais nomes do elenco nesta temporada. Ele é um dos artilheiros da equipe no ano com oito gols, ele está somente atrás de Júnior Santos, que já marcou 18 vezes e de Luiz Henrique, com nove gols.

O jogador já está em fase final da recuperação, mas só deve ficar à disposição para jogar após a Data Fifa, que encerra no dia 15 de outubro. Com isso, o técnico Artur Jorge ganha um reforço interno importante. O Botafogo segue na briga por dois títulos ainda neste ano: o primeiro, é o Brasileirão, em que a equipe é a atual líder com 57 pontos.

Além disso, o Alvinegro está próximo de um título inédito na Libertadores. A equipe carioca enfrente o Peñarol pela semifinal da competição.

